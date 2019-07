Una vita anticipazioni: Diego scoprirà che cosa stanno facendo Ursula e Cristina a Blanca?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 5 luglio 2019? Vi ricordiamo, prima di dare le nostre anticipazioni, che la soap spagnola ci aspetta anche sabato sera su Rete 4 come per tutta l’estate. E adesso passiamo alle anticipazioni che ci rivelano quelle che sono le ultime news da Acacias 38 e ci raccontano cosa succederà nella prossima puntata di Una vita. Nell’episodio del 5 luglio 2019 vedremo come si evolverà il rapporto tra Blanca e Cristina. La figlia di Ursula sembra aver messo da parte la possibilità di cercare il suo bambino e si concentra invece sul chiedere perdono per i suoi peccati, come la Novoa le ha suggerito. Anche per questo motivo Blanca ha deciso di lasciare per sempre Diego…Il giovane non riesce a credere alla volontà di Blanca di lasciare tutto, di non partire insieme a lui e ha un confronto con la ragazza. Ma Blanca sembra non essere minimamente interessata alle sue parole. Per lei adesso la sola cosa che conta è chiedere scusa per i suoi peccati. Sembra quindi che il piano di Ursula e Samuel stia funzionando alla grande.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 5 LUGLIO 2019

Antoñito chiede a Lolita di andare insieme a lui, Ramon e Trini a Parigi da Maria Luisa e Victor. La domestica tentenna, ma alla fine accetta. Arturo e Silvia sono vicini al matrimonio. Per dare freno alle malelingue, il Colonnello suggerisce alla Reyes di trasferirsi, per un periodo, a casa di Felipe e Celia. Arturo però per il momento non ha ancora detto nulla a Silvia dei suoi problemi di salute…Cristina ha una proposta per Blanca: visto che tutti i suoi problemi sono iniziati da quando lei ha deciso di lasciare Samuel, dopo averlo sposato, adesso occorre rimettere le cose al loro posto e anche per questo bisogna ricominciare quindi da Samuel. Blanca accetterà di farlo? Ma soprattutto questo è quello che anche Samuel vuole? Diego prova anche a parlare con Carmen per capire che cosa sta succedendo a Blanca…Poi il giovane confida anche a Felipe tutte le sue preoccupazioni.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 5 luglio 2019 su Canale 5.