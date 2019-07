Il segreto anticipazioni: tra Elsa e Alvaro ci sarà una storia d’amore?

Cosa ne sarà di Julieta e Saul che sono inseguiti dai Molero? Lo scopriamo con la trama e le anticipazioni della puntata de Il segreto in onda lunedì 8 luglio 2019. Vi ricordiamo infatti che la soap spagnola non va in onda nel fine settimana. Se proprio avete voglia di godervi delle soap, potrete sintonizzarvi su Rete 4 in prime time, al sabato sera, per seguire Una vita. Ma torniamo a Puente Viejo con le ultime news: Julieta è stata salvata da Saul ma al suo arrivo ecco spuntare i Molero che iniziano a seguire i due giovani, che cosa succederà?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DELL’8 LUGLIO 2019

Non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni de Il segreto che ci rivelano quello che sta per succedere a Puente Viejo. Saul e Julieta iniziano a scappare cercando di mettersi in salvo dai Molero che li inseguono armati. Saul e la sua fidanzata cercano rifugio nel bosco ma vengono seguiti dai Molero . Per fortuna però arriva anche la Guardia Civile: i Molero vengono fermato. Lamberto viene accusato di tentato omicidio…Saul e Julieta sono finalmente salvi!

Alvaro chiede a Elsa, anche se l’emergenza è passata, di restare a collaborare con lui in ospedale. Adesso dovranno prendersi cura della piccola Camelia che a quanto pare ha avuto una encefalite e non è ancora guarita. Tra i due sembra esserci un certo feeling tanto che viene da chiedersi se non potrebbe nascere qualcosa di speciale tra il dottore e la dolce Elsa adesso che Isaac sembra essere concentrato su sua moglie..

Maria vuole a tutti i costi che Fernando resti alla Villa e il Mesia ha posto delle condizioni ben precise. A quanto pare la ragazza ha dimenticato tutto il male che Fernando le ha fatto in passato e adesso lo vede sotto un’altra luce. E anche Francisca, almeno in apparenza, sembra aver perdonato il Mesia per quello che è successo in passato.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda su Canale 5 lunedì 8 luglio 2019 come sempre alle 15,30 circa.