Una vita anticipazioni prima serata : Diego salverà Blanca da Cristina e Ursula?

Per chi ama le soap il sabato è la serata giusta! Mediaset continua a regalare una prima serata all’insegna delle soap spagnole a tutti i fans che amano seguire le avventure dei loro beniamini. Come di consueto, anche questo sabato, andrà in onda Una vita. La soap spagnola ci aspetta sabato sera su Rete 4. E non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 6 luglio 2019 in onda su Rete 4. Pronti per scoprire che cosa succederà e quali sono le ultime da Acacias 38? Come avrete visto negli ultimi episodi della soap Blanca ha smesso di cercare il suo bambino convinta da Cristina Novoa che Dio la stia punendo per la sua relazione con Diego. Il giovane sta cercando di capire in tutti i modi cosa succeda realmente alla ragazza ma non è semplice…

E adesso ecco per voi le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di sabato.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI SABATO 6 LUGLIO 2019 IN PRIMA SERATA

Blanca, plagiata da Cristina, tenta di sedurre Samuel. Il ragazzo rifiuta però le sue avance. Silvia e Esteban capiscono che Arturo ha problemi di salute e che non si tratta di qualcosa di poco importante, anzi. La Reyes tenta di rimandare il suo trasferimento dagli Alvarez Hermoso, ma il colonnello è irremovibile.

Celia e Felipe, grazie a Trini, danno a Lolita il permesso per andare a Parigi. Riera si licenzia: Carmen, fidandosi di lui, svela al detective come Ursula la sta minacciando per tenerla sotto il suo giogo.

Nonostante il parere contrario di Flora, Iñigo persiste nel trovare un compratore per La Deliciosa. Flora, intanto, crede che Paquito sia interessato a lei ed è felice della novità.

Diego vuole portare via Blanca da casa di Ursula con la forza: purtroppo non ci riesce…Le ricorda che si amano, che avevano dei progetti insieme, che sognavano ben altro. Ma Blanca non sembra essere interessata alle parole di Diego e gli dice che il loro amore non esiste più. Diego le promette che non si arrenderà…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 6 luglio 2019 nella prima serata di Rete 4.