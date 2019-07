Beautiful anticipazioni: Ridge e Brooke in crisi per colpa di Steffy?

Tornano in questa calda estate le nostre anticipazioni di Beautiful e ci rivelano quello che accadrà nella puntata in onda il 9 luglio 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi della soap americana, Ridge è stato costretto a fare una scelta. Non sapeva come uscire da questa situazione ma alla fine ha deciso. Anche Steffy sembrava essere molto preoccupata pensando che alla fine suo padre si sarebbe fatto convincere da Brooke nel proseguire con la collezione di sua figlia ma lo stilista ha fatto un’altra scelta. Brooke ha ascoltato per caso una conversazione avvenuta tra Steffy e Ridge e non può quindi fare a meno di accusare la ragazza per quello che ha fatto. Le ha fatto notare che sta manipolando anche in questo caso Ridge e che tutto quello che ha detto potrebbe causare dei problemi nel loro matrimonio. Steffy però non sembra pensarla come la sua matrigna e credere di essere nel giusto…Nel frattempo Hope, che cerca di essere sempre sincera con Liam, gli ha raccontato quello che Steffy voleva. Gli ha detto della richiesta avanzata dalla sua ex e Liam è rimasto molto colpito…

Che cosa succederà adesso ? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles, eccole per voi!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 9 LUGLIO 2019

Alla fine Ridge ha deciso che ci sarà spazio solo per una collezione e quella collezioni sarà di Steffy. La Intimates sarà prodotta mentre invece non succederò nulla per Hope che dovrà aspettare una nuova occasione. Brooke aveva capito che alla fine Ridge avrebbe premiato sua figli ama non riesce a credere che l’uomo si lasci manipolare in questo modo da Steffy. I due hanno una discussione. Potrebbe iniziare una vera e propria crisi a causa della decisione di Ridge? Brooke questa volta non sembra essere intenzionata a passarci sopra come se nulla fosse…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 9 luglio 2019 su Canale 5.