Il segreto anticipazioni: Prudencio sta per morire, che cosa succederà?

Che cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dei prossimi episodi. Iniziamo con le anticipazioni e la trama del 9 luglio 2019. Nella puntata de Il segreto in onda domani, vedremo che le condizioni di Prudencio sono critiche: a quanto pare il ragazzo sta per morire. Ma forse non dispiace a nessuno visto tutto il male che ha fatto. Nella vita di Saul e Julieta però gli ostacoli non mancano ed ecco che torna Molero, che cosa vorrà questa volta da loro?

Ultime news da Puente Viejo: ecco per voi la trama di domani.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 9 LUGLIO 2019

Elsa ha un malore proprio mentre l’ospedale da campo viene smontato…Antolina parla con suo marito di quello che sta succedendo e credere che Elsa si stia avvicinando ad Alvaro solo perchè il matrimonio con lui sarebbe conveniente visto che è un medico. Isaac però ricorda a sua moglie che Elsa non ha mai messo davanti al denaro rispetto ai sentimenti, altrimenti non avrebbe sposato un falegname. Ma Antolina non sembra affatto d’accordo con suo marito…La donna si arrabbia molto…Nel frattempo Marcela e Camelia invece tornano a casa e Matias è felicissima per il fatto che Elsa abbia aiutato le due a stare meglio!

Per Carmelo non ci sono dubbi: Prudencio sta per morire, anche Mauricio avvisa Saul e Julieta e dice loro che devono mettere in conto questa eventualità.

Fernando ha deciso di restare alla Villa e fa anche notare a Maria che prova qualcosa per lei. Si tratta di amore? Sembrerebbe proprio di si. Poi il Mesia raggiunge Prudencio e sul letto di morte, fa notare, anche se il ragazzo di certo non lo può sentire, che nessuno sentirà la sua mancanza. Eustaquio Molero arriva in comune e si presenta davanti a tutti, che cosa vuole?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 9 luglio 2019. Come sempre la soap ci aspetta alle 15,35 circa su Canale 5.