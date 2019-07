Beautiful anticipazioni: Brooke e Ridge in crisi, si intromette di nuovo Bill?

Succederà davvero di tutto come accade sempre nelle puntate di Beautiful che vedremo in Italia tra luglio e agosto 2019. Ridge ancora non lo sa ma la sua decisione di andare avanti con la collezione di Steffy e non con quella di Hope porterà delle vere e proprie turbolenze in famiglia. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda domani 10 luglio 2019 ci rivelano che Brooke non ha preso affatto bene la decisione di Ridge. La Logan è convinta che ancora una volta Ridge si sia fatto manipolare da sua figlia e abbia messo da parte Hope che invece aveva lavorato tantissimo alla sua collezione.

Hope e Liam ci sono rimasti molto male e pensano che questa storia possa avere anche delle ripercussioni nella vita privata. La pace siglata tra le due ragazze potrebbe non essere più tale. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni della prossima puntata di Beautiful che come sempre ci aspetta domani alle 13,40 su Canale 5.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 10 LUGLIO 2019

Brooke ancora una volta vede che la sua famiglia viene messa in secondo piano e non ci sta. Pensa che Ridge avrebbe potuto prendere ben altre decisioni ma alla fine ha invece optato per sua figlia, mettendo anche in questo caso Steffy davanti a tutti. Una cosa che però la Logan questa volta non ha gradito affatto. Ridge non si è reso conto di aver ferito molto Brooke in questa occasione e forse, come vedremo nelle prossime puntate della soap, questa decisione costerà molto cara allo stilista…

Non ci resta quindi che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire quali saranno gli sviluppi di questa situazione. Steffy chiaramente andrà avanti con il suo progetto ma i rapporti con Liam saranno tesi. E Brooke cercherà conforto tra le braccia di un altro uomo?