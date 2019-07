Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Nazli e Ferit ancora lontani, che succederà?

Tornano le nostre anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. Che cosa succederà nelle prossime puntate? Ferit è ancora alle prese con l’affido del piccolo Bulut che per il momento non può vivere con lui. Il bambino però non ha preso bene la decisione del giudice e anche per questo motivo è scappato, cercando di attirare l’attenzione per far capire quello che lui vuole davvero. Ma gli adulti si sa, mettono sempre prima gli interessi e altro rispetto al bene di un bambino. Le anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore per la puntata in onda domani 10 luglio 2019 ci rivelano quello che sta per succedere anche tra Nazli e Ferit che sembrano essere adesso distanti. Tra i due c’è qualcosa ma a quanto pare la ragazza vuole far finta che non sia così….Nazli è molto arrabbiata anche con sua sorella ma Asuman a suo modo prova a difendersi anche se non si può di certo negare l’evidenza…

Vediamo quindi cosa succederà nella puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 10 luglio 2019 su Canale 5 come sempre alle 14,45.

BITTER SWEET INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 10 LUGLIO 2019

Nazli è molto evasiva con Ferit e tenta in tutti i modi di non parlare con lui di quanto accaduto la notte precedente. Il primo bacio dovrebbe segnare un momento importante per due persone che provano qualcosa ma a quanto pare la ragazza vuole fingere che non sia mai successo. Ma perchè sta facendo tutto questo?

Nel frattempo, Tarik invita Fatos a vedere uno spettacolo teatrale, ma i posti sono vicini a Engin e Adriana.

Hakan e Deniz si incontrano in un ristorante e hanno una lunga conversazione sui sentimenti e su Demet, e qualcosa nelle parole di Hakan fa riflettere Deniz sui sentimenti che prova. Il giovane ha baciato la sua ex fidanzata ma forse ha capito che per lei non prova nulla. Adesso il suo cuore batte per Nazli?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 10 luglio 2019 su Canale 5.