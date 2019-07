Il segreto anticipazioni: Saul può salvare la vita di Prudencio, lo farà?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nelle prossime puntate? Come avrete visto le condizioni di Prudencio sono serie: il giovane potrebbe morire da un momento all’altro. In paese sono tutti sconvolti per quanto è accaduto. Mauricio però ha spiegato che Prudencio ha agito solo per salvare Julieta non le voleva fare del male e lo ha dimostrato…Le anticipazioni de Il segreto per la puntata in onda domani 10 luglio 2019 ci rivelano che Saul dovrà prendere una decisione molto importante che potrebbe cambiare la vita di suo fratello.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 10 LUGLIO 2019

Alvaro sembra essere molto preoccupato per Elsa e non riesce a capire se i sintomi che la ragazza ha, in qualche modo possono avere a che fare con la varicella. Ma poi si rende conto che probabilmente Elsa è solo stanca e sta affrontando un esaurimento nervoso. Ha bisogno di calma per stare rilassata…Alvaro sembra essere molto vicino alla bella Elsa: tra i due potrebbe nascere qualcosa?

Antolina parla ancora di Elsa sembra ossessionata da lei. Chiacchierando con Isaac gli dice che potrebbe essere interessata al dottore. L’uomo le chiede di non parlare più di Elsa in casa sua. Adesso che non fa più parte delle loro vite, devono andare avanti e voltare pagina.

Maria ha deciso di far visita a Prudencio e quando torna alla Villa comunica a tutti che non ci sono buone notizie. Il ragazzo infatti sta molto male e sembra che non ci siano possibilità.

Saul informa Julieta su quelle che sono le ultime novità su Prudencio. Pare che ci possa essere una soluzione: una trasfusione di sangue potrebbe servire per salvare la sua vita. Saul quindi deve decidere che cosa fare. Julieta non sa che cosa pensare: non hanno mai potuto stare tranquilli un solo giorno e parlare del loro amore, del loro matrimonio per colpa di Prudencio. Da lui hanno avuto solo male. E’ davvero il caso di salvargli la vita?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 10 luglio 2019 su Canale 5.