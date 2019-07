Una vita anticipazioni: Ursula uccide la contadina, Diego capirà l’inganno?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda domani 10 luglio 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama del prossimo appuntamento con la soap di Canale 5. Come avrete visto, mentre Blanca continua il suo percorso di redenzione, Diego invece ha scoperto delle cose che cambiano tutto. Ha finalmente capito che forse Blanca non raccontava bugie quando ha parlato del bambino nato e grazie alla parole della contadina, potrebbe dimostrare che è nato davvero un maschietto. Ma Blanca sembra essere adesso totalmente plagiata da Cristina Novoa e nella sua ricerca Diego dovrà fare da solo. Ma commette un passo falso, dire tutto a Samuel. Cosa succederà adesso?

Ecco per voi le anticipazioni con la trama della puntata in onda domani 10 luglio 2019.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 10 LUGLIO 2019

Aurelia, la forestiera, fa sapere a Diego che non è stata lei a tagliare il cordone ombelicale a Blanca quando era priva di sensi. L’Alday comincia così a credere che Blanca non fosse in preda alla follia quando, in più circostanze, ha ribadito di aver dato alla luce un maschietto e non una femminuccia.

Flora, per errore, versa del veleno per topi una torta: Peña, dopo averla mangiata, si sente male. Inigo è molto arrabbiato per quello che è successo ma sua sorella prova a giustificarsi in tutti i modi…

Diego confida a Samuel ciò che ha scoperto da Aurelia. Ursula, informata dal figliastro, aspetta la donna a calle Acacias e, per evitare che incontri nuovamente Diego, la strangola senza pietà. La donna stava per essere scoperta ma pare che anche in questa occasione se la caverà. Diego si renderà conto di quanti inganni ci siano in questa vicenda? I problemi di vista di Arturo peggiorano e l’uomo compra una lente d’ingrandimento per leggere meglio; Agustina se ne accorge. Leonor sembra essere molto preoccupata per Blanca ma anche lei parla con Samuel, la persona sbagliata…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 10 luglio 2019. Vi ricordiamo che anche questa settimana la soap spagnola ci aspetta in prima serata sabato su Rete 4.