Beautiful anticipazioni: Steffy super carica, Hope delusa. Cosa succederà?

Steffy non può che ringraziare Ridge per la scelta fatta e promette a suo padre che non resterà deluso. Anche per questo motivo sceglie di metterci la faccia, o meglio il corpo! Anche Steffy a quando pare farà parte delle indossatrici dei suoi modelli! Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la ragazza è intenzionata a conquistare tutti con la sua nuova collezione. Nella puntata di Beautiful in onda domani 11 luglio 2019, vedremo che Hope non prenderà bene questa situazione. Steffy però al canto suo non cede anzi. E’ pronta a dimostrare che la sua collezione di intimo può essere perfetta anche per una neo mamma, per una donna che ha partorito da poco. Ridge sembra entusiasta del lavoro fatto da sua figlia e crede di aver fatto la scelta giusta.

Sally ha deciso di passare sul carro del vincitore e per questo motivo ha proposto a Steffy alcuni modelli che ha disegnato con la speranza che la stilista li trovi interessanti…E poi che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni e le news che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 11 LUGLIO 2019

Mentre Steffy continua a lavorare alla sua collezione con la speranza di non delude Ridge, Hope medita su quanto successo negli ultimi giorni. Non riesce a credere di aver perso la possibilità di portare a termine la sua collezione dopo tutto il lavoro che aveva fatto. Liam cerca di stare al suo fianco ma è chiaro che sta per iniziare una nuova guerra tra le due ragazze, senza esclusione di colpi. Quinn invece sembra appoggiare Steffy in questa sua nuova impresa mentre Brooke si allontana da Ridge…

Zoe ed Emma sembrano contendersi ancora Xander. Il giovane però sembra aver finalmente scelto la ragazza con cui passare il suo tempo, chi sarà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 11 luglio 2019 su Canale 5.