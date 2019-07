Bitter Sweet-Ingredienti d’amore Demet incinta vuole abortire: che farà?

Nazli continua a far finta che non sia successo nulla tra lei e Ferit tanto che continua a dare del lei al suo datore di lavoro. Come fa a spiegare tutto questo? Nazli ha detto a Ferit di aver bevuto troppo e per questo motivo non ricorda nulla di quello che è successo. Ma è chiaro che le cose non stanno in questo modo. Cosa succederà nelle prossime puntate di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Bitter Sweet in onda domani 11 luglio 2019. E non potevano mancare come sempre per voi le nostre news: sta per succedere qualcosa che nessuno si aspetta, del resto, come avrete capito , i colpi di scena nella soap turca sono all’ordine del giorno!

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA L’11 LUGLIO 2019

Demet scopre di essere incinta, lo nasconde a Hakan ed incontra una ginecologa per abortire. Ferit scopre che è Nazli la donna di cui Deniz è innamorato. Adesso le cose sono molto complicate perchè Ferit ha capito di provare qualcosa per la giovane chef ma allo stesso tempo, dopo la reazione che Nazli ha avuto in seguito al bacio, non sa se lei può provare lo stesso interesse. Deniz dal canto suo si è reso conto che tra Ferit e Nazli c’è un feeling particolare anche se probabilmente entrambi negano. In particolare quando sono insieme al piccolo Bulut sembrano essere davvero una vera famiglia unita e solida.

Deniz è alle prese con i lavori nel locale e riceve a sorpresa la visita di Hakan, che lo incoraggia a inseguire il suo sogno davanti a Ferit; quest’ultimo, invece, ha i piedi per terra e ricorda al ragazzo che il mondo degli affari è spietato…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda domani 11 luglio 2019 come sempre alle 14,45 su Canale 5.