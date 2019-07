Il segreto anticipazioni: Julieta e Saul rischiano di essere uccisi da Molero?

Saul alla fine ha deciso di donare il sangue a suo fratello: che cosa succederà adesso a Prudencio? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 11 luglio 2019. Julieta non è d’accordo con la decisione che ha preso il suo fidanzato. Per colpa di Prudencio loro non si sono sposati, sono tanto tempo lontani e adesso devono sacrificarsi per lui. Ma è questa la differenza che c’è tra Saul e Prudencio, il primo è davvero una persona buona…Ma vediamo nel dettaglio quella che sarà la trama della puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5 con le ultime news da Puente Viejo per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 11 LUGLIO 2019

Nonostante i dubbi di Julitea alla fine Saul dona il suo sangue a Prudencio. Secondo i medici le cose sono andate bene e non ci saranno conseguenze per i due se non positive. Adesso che Prudencio è fuori pericolo, Saul dice a Julieta che possono tornare a occuparsi del loro matrimonio. Tutti gli amici della coppia sono felici ma questa ritrovata serenità viene disturbata dalle notizie che Carmelo sta per portare. Molero ha trovato il modo di far uscire suo figlio dal carcere…Fernando è contento che Prudencio stia di nuovo meglio e spera che possa tornare in forma il prima possibile. Vuole delegare parte del lavoro in Villa a lui in modo che possa passare più tempo con Maria e dimostrarle il suo amore…

Antolina continua a sperare che Elsa vada via. Anche la ragazza sa che apparentemente non ci sono motivi per restare in paese ma non prenderà di certo ordini da lei. Matias e Marcela parlando con Elsa le dicono che può restare da loro per tutto il tempo necessario: dopo quello che ha fatto per la piccola ha meritato tutto questo. Marcela e Matias non sono gli unici a essere grati con Elsa: la ragazza riceve moltissimi regali da parte dei paesani.

Antolina ritorna a parlare di Elsa con Isaac e le dice che forse tra lei e Alvaro sta nascendo qualcosa. Il falegname non può fare a meno di notare che prova della gelosia per la sua ex.

Quando Isaac incontra il dottore, Alvaro lo saluta in modo gentile ma lui non ricambia. Antolina sa davvero come manipolare le persone…