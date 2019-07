Beautiful anticipazioni: Xander sceglie Emma ma Zoe colpisce ancora

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani 12 luglio 2019? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles e ci rivelano la trama della puntata di Beautiful in onda domani alle 13,40, come sempre, su Canale 5. Come avrete visto la tregua tra Hope e Steffy è durata solo qualche settimana. Adesso le due ragazze sono pronte a darsela di santa ragione, non letteralmente ma a suon di scontro verbale. Steffy sottolinea l’ipocrisia del rapporto che ha avuto negli ultimi tempi con Hope e mette in chiaro che non potranno mai essere amiche, oggi più che mai. Nel frattempo Ridge deve affrontare sua moglie. Brooke dopo quella che è stata la decisione presa dallo stilista è molto delusa per come sono andate le cose…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 12 LUGLIO 2019

Xander sembra aver preso la sua decisione. Vuole mettere un punto con il passato e andare avanti. Ha scelto Emma e vuole passare del tempo insieme a lei. Così la invita a trascorrere insieme a lui un pomeriggio rilassante ma la ragazza, anche se molto presa dal giovane, non se la sente di andare oltre. Ha bisogno di tempo per capire se sta facendo la cosa giusta. Zoe, che è sempre in agguato e sembra sapere le mosse giuste da fare al momento giusto, decide di provare a mettere una marcia in più per far capire al suo ex che sta sbagliando. E così approfittando di questo momento di debolezza di Xander lo bacia, che cosa succederà adesso?

Steffy ha messo le cose in chiaro con Hope: basta ipocrisia. E’ chiaro che la loro amicizia è stata una farsa e che forse entrambe hanno creduto a qualcosa che non è esistito. Adesso bisogna però cambiare…Brooke dal canto suo continua a non poter nascondere a Ridge la delusione che prova dopo la decisione che ha preso…Hope continua a essere convinta del fatto che Steffy abbia fatto pressioni su suo padre mentre la Forrester ribadisce che è solo una questione di talento e di qualità…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 12 luglio 2019.