Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Ferit rinuncia a Nazli per non deludere Deniz?

Cosa succederà nell’ultima puntata della settimana di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 12 luglio 2019. Si chiude la settimana all’insegna della soap turca, Ferit e Nazli tornano poi lunedì con i nuovi episodi. Ma che cosa sta per succedere in Turchia? Lo scopriamo proprio con le anticipazioni. Avrete visto che Demet ha fatto una scoperta che non si aspettava ma non sembra essere felice, anzi. La donna ha scoperto di essere incinta ma a quanto pare non vuole tenere il bambino. Qual è il motivo di questa sua decisione, perchè lo sta facendo?

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DEL 12 LUGLIO 2019

Deniz è alle prese con i lavori nel locale e riceve a sorpresa la visita di Hakan, che lo incoraggia a inseguire il suo sogno davanti a Ferit; quest’ultimo, invece, ha i piedi per terra e ricorda al ragazzo che il mondo degli affari è spietato. Deniz però sembra essere turbato dalle parole di Ferit che invece vorrebbe solo fargli capire che deve tenere i piedi per terra e non sbilanciarsi troppo. Ferit ha inoltre capito che Deniz si è innamorato di Nazli e quindi non sa come gestire la cosa visto che anche lui probabilmente prova qualcosa per la giovane chef ma non ha intenzione di far soffrire il suo amico.

Durante una cena a casa di Ferit, Alya fa in modo che Deniz scopra che Ferit non ha mai restituito il foulard a Nazli. Hakan e Demet si spostano in un’altra casa, ma la donna ha fissato un appuntamento in una clinica per il suo aborto. Hakan per il momento non si è accorto di nulla, che cosa succederà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda domani 12 luglio 2019 come sempre alle 14,45 su Canale 5.