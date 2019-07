Il segreto anticipazioni: Maria si sta innamorando di Fernando? Julieta e Saul sono a rischio?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nell’ultima puntata della settimana? Lo scopriamo con le ultime news da Puente Viejo e con la trama della puntata in onda domani 12 luglio 2019. Come avrete visto negli ultimi giorni Prudencio sembra essere tornato in salute ma purtroppo per Julieta e Saul ci sono altre cattive notizie: il figlio di Molero è di nuovo libero e a quanto pare ha tutte le intenzioni di vendicarsi. Antolina ha messo un tarlo nella mente di Isaac che è convinto che Elsa sia innamorata di Alvaro e per questo si mostra freddo con il dottore. Anche se Isaac e Antolina hanno consumato il loro matrimonio, a quanto pare c’è qualcosa che non va ancora…

Non ci resta quindi che leggere le anticipazioni per scoprire quello che succederà domani.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 12 LUGLIO 2019

Isaac, manipolato da Antolina, è convinto che Alvaro in qualche modo stia approfittando delle condizioni di salute di Elsa per avvicinarsi a lei. Prova quindi a fare delle sue osservazioni al medico ma Alvaro non capisce dove voglia arrivare il falegname...Il dottore quindi prova a parlare con Elsa di quello che è successo e lei gli racconta la loro storia, gli rivela che stavano per sposarsi e adesso Alvaro mette insieme i pezzi riuscendo a capire quello che sta accadendo…

Elsa si è aperta con Alvaro ma non fino in fondo e a quanto pare neppure il dottore ha raccontato alla ragazza tutto quello che c’è da sapere sul suo passato…

Isaac decide di sfogarsi con Matias e gli rivela che probabilmente è ancora innamorato di Elsa. Nel frattempo la ragazza pensa di andare via da Puente Viejo ma Adela le dice che se vuole può tornare a insegnare a scuola e quindi restare in paese. Molero ha liberato suo figlio dal carcere grazie alla falsa testimonianza di alcuni testimoni, Julieta e Saul sono in pericolo ma Meliton rassicura che farà di tutto per assicurarsi che non ci siano problemi in città…

Fernando si prende cura dei bambini di Maria e la cosa inizia a preoccupare Francisca. Crede infatti che il Mesia stia dando troppe attenzioni ai figli di Maria. La Castaneda però non la pensa in questo modo. Fernando però ha una bella sorpresa per tutti: ha portato il cinema alla Villa! Francisca approfittando di un momento di tranquillità al fianco di Maria le chiede se si sta innamorando di Fernando…