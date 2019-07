Una vita anticipazioni: Blanca si fiderà di Diego, insieme scopriranno la verità sul loro bambino?

Diego continua nelle sue indagini per cercare il bambino che Blanca avrebbe messo al mondo ma si fida delle persone sbagliate. Ha infatti messo al corrente Samuel delle ultime novità e il ragazzo ha detto tutto a Ursula che ha fatto fuori Aurelia, la sola che avrebbe potuto dire qualcosa sulla gravidanza di Blanca. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata in onda domani 12 luglio 2019. Vi ricordiamo che anche questa settimana Una vita andrà in onda al sabato sera su Rate 4. Non perdete le nostre anticipazioni per essere sempre informati su quello che sta per succedere ad Acacias 38.

Non ci resta che scoprire quindi quello che succederà nelle prossime puntate di Una vita, iniziamo dalle anticipazioni della puntata di domani.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 12 LUGLIO 2019

Celia e Felipe discutono: la donna non vorrebbe partecipare all’evento al quale suo marito tiene tanto. L’avvocato le dice che dovrebbe essere felice e onorata per questa possibilità ma a quanto pare Celia la pensa diversamente. Per Celia però la cosa importante non è quella di circondarsi di persone ricche o importanti ma essere serena e avere una coscienza pulita che le permette di vivere una vita dignitosa. Felipe quindi prova a chiedere a Rosina e Susana se sanno qualcosa di quello che passa per la testa a Celia…

A quanto pare la presenza di Cristina Novoa in quartiere sta cambiando gli equilibri…

Diego tornato a casa da Blanca le dice che ha davvero messo al mondo un maschietto e che ha le prove per dimostrarlo. Anche Diego assiste alla conversazione…La donna è molto scossa dalle parole di Diego e sembra ricordare la nascita del piccolo Moises. Paquito crede che Flora sia interessata a Peña. Grazie alle erbe che gli ha dato Jacinto, Servante comincia a fare degli strani sogni.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 12 luglio 2019 su Canale 5.