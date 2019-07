Beautiful anticipazioni: Xander andrà avanti con Emma o tornerà da Zoe?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda lunedì 15 luglio 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci raccontano proprio quello che accadrà nei prossimi episodi. Come avrete visto nell’ultima settimana è iniziata una nuova guerra tra Hope e Steffy, l’armistizio che avevano firmato, se così lo possiamo chiamare, non ha più valore dopo quello che è successo con le collezioni delle due ragazze. Hope è convinta che Steffy abbia manipolato suo padre e non vuole farsi mettere i piedi in testa da lei. A Steffy non piace l’atteggiamento di Hope e sottolinea come la pace tra loro fosse solo una grande stupidata, qualcosa di ipocrita che non ha senso, visto quello che sono e sono sempre state.

Xander si è molto avvicinato a Emma ma la ragazza non vuole affrettare i tempi mentre Zoe è sempre dietro l’angolo pronta ad approfittare della situazione…

Vi ricordiamo che per l’estate 2019 Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì per cui al momento non sono previste puntate nel fine settimana. La soap americana quindi torna lunedì con dei nuovi imperdibili episodi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 13 LUGLIO 2019

Emma ringrazia Xander perchè ha capito che lei ha bisogno di tempo. Xander dal canto suo sembra voler bene a Emma ma allo stesso tempo non può fare a meno di ricordare le parole di Zoe e rendersi conto che forse la sua nuova fidanzata non è la donna giusta per lui…Emma non immagina neppure che Xander qualche ora prima, per consolarsi, era tra le braccia di Zoe…

Nel frattempo prosegue lo scontro tra Hope e Steffy e qualcosa ci dice che siamo solo all’inizio di una battaglia che potrebbe scatenare una clamorosa guerra senza esclusioni di colpi…

Appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Beautiful.