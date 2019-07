Il segreto anticipazioni: che cosa è successo davvero ad Alvaro?

Come tutti i personaggi che arrivano a Puente Viejo, è chiaro che anche Alvaro abbia un grande segreto da nascondere ma al momento non sappiamo di cosa si tratta. Lo scopriremo nelle prossime puntate de Il segreto? Iniziamo come sempre dalla puntata in onda lunedì 15 luglio 2019. Il segreto torna lunedì come sempre alle 15,30 su Canale 5 e noi vi raccontiamo quelle che sono le ultime news da Puente Viejo e quello che sta per succedere in paese…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 13 LUGLIO 2019

Maria deve per forza rispondere alle domande di Francisca ma a quanto pare nega quello che la donna pensa. Maria infatti dice a sua nonna che non si sta innamorando di Fernando Mesia, che tra loro c’è solo una bella amicizia. In Villa tutti notano i cambiamenti di Fernando che però non è buono e generoso con tutti. In particolare il Mesia preme per il ritorno di Prudencio alle sue funzioni…

Antolina si è resa conto che Isaac è ancora molto preso da Elsa, del resto la scenata di gelosia che ha fatto ad Alvaro ne è la dimostrazione. La ragazza quindi capisce che non deve perdere altro tempo e spera di restare incinta il prima possibile. Anche per questo seduce ancora una volta Isaac anche se all’inizio il falegname si mostra riluttante alla fine cede e i due fanno di nuovo l’amore…

Alvaro è stato picchiato ed è a terra; quando raggiunge l’ospedale, Elsa gli chiede che cosa sia successo ma a quanto pare il dottore le dice di non dire nulla delle gravi ferite che a quanto pare ha riportato. Elsa quindi non ne parla con Zabaleta ma, rientrando da Alvaro, si rende conto che il dottore è incosciente.

Saul e Julieta erano felici di tornare a occuparsi delle loro nozze ma tutto cambia con l’arrivo di Molero che ancora una volta ha intenzione di mettere il bastone tra le ruote ai due giovani. Meliton inizia a pensare che forse il prodotto venduto dai Miranar non sia il massimo e forse è anche illegale, per questo motivo si chiede cosa sia giusto fare.

All’improvviso però Paco e Don Anselmo sembrano ricordare qualcosa e la macchina pare quindi funzionare. Ma è davvero così?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda il 15 luglio 2019 su Canale 5.