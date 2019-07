Beautiful anticipazioni: Brooke dalla parte di Bill contro Katie, riavvicinamento in vista?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani 16 luglio 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles. Come avrete visto, Brooke non solo è sconvolta per quello che è successo tra Ridge e Hope ma ha anche degli altri pensieri in questo momento, questioni che forse la allontaneranno, ancora una volta, da suo marito. Brooke infatti da sempre pensa che Katie abbia commesso degli errori e anche quello di chiedere l’affido esclusivo di Will potrebbe essere uno. Brooke ha promesso a Bill che parlerà con sua sorella per cercare di farla ragionare e di capire se davvero questa storia deve andare avanti in questo modo. Bill dal canto suo prende tempo e rivela a Justin di avere delle carte ancora da giocare, anche per questo non ha risposto a Carter…Nel frattempo Xander sembra aver deciso di stare con Emma ma le cose con Zoe continuano a essere molto complicate…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 16 LUGLIO 2019

Brooke ha deciso di schierarsi dalla parte di Bill e ha promesso al suo ex di fare anche un tentativo con sua sorella. La Logan quindi affronta Katie e le chiede se davvero pensa di fare la cosa giusta con Bill. E’ vero che l’imprenditore è un uomo burbero ma di certo per i suoi figli farebbe di tutto. Peccato che Brooke abbia anche dimenticato che nel tutto, c’è anche la possibilità di rubare la moglie di suo figlio, come ha fatto con Steffy e Liam. Insomma Brooke si schiera apertamente dalla parte di Bill senza nascondere di stare insieme a lui in questa vicenda.

Uno strano riavvicinamento che potrebbe portare a pensare che tra i due il sentimento ci sia ancora e forse, vista la crisi in arrivo tra Ridge e Brooke, Spencer potrebbe di nuovo approfittare per conquistare il cuore della Logan, potrebbe essere intenzionato a farlo?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 16 luglio 2019 su Canale 5.