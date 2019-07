Il segreto anticipazioni: chi ha picchiato Alvaro e che cosa nasconde il dottore? Ha un segreto?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nelle prossime puntate? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Puente Viejo e ci rivelano la trama della puntata di domani 16 luglio 2019. Come avrete visto Alvaro è arrivato in condizioni molto particolari presso l’ospedale ma ha chiesto a Elsa di non raccontare a Zabaleta nulla. Che cosa sta succedendo e che segreto nasconde il dottore? Elsa ha accettato di prendersi cura di lui ma non è un medico e pensa che la situazione potrebbe aggravarsi ma per il momento farà quello che Alvaro le ha chiesto…E poi che cosa succederà? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni: ecco la trama della puntata de Il segreto in onda domani 16 luglio 2019 su Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 16 LUGLIO 2019

Matias adesso che le donne di casa stanno un po’ meglio, si occupa anche dei suoi affari e non solo. Ha capito che Isaac non sta molto bene ed effettivamente nota che più sta da solo con Antolina e peggio vanno le cose. La donna lo sta manipolando e di questo Matias ormai non ha nessun dubbio. Il problema però è che Isaac non prova nulla per Antolina anche se continua a negarlo…

Antolina parlando con Matias e Marcela ha capito che Elsa ha stretto un legame forte con il medico e ne approfitta per puntare il dito ancora una volta contro la sua ex padrona.

Alvaro si sveglia e chiede a Elsa di dargli qualcosa da mangiare. La ragazza però adesso vuole anche delle spiegazioni e chiede ad Alvaro di dirle chi lo ha ridotto in quelle condizioni.

Maria ha rassicurato Francisca del fatto che tra lei e Fernando c’è solo una amicizia ma la donna ha intenzione di intromettersi anche questa volta tra i due. Per questo affronta per l’ennesima volta il Mesia e lo mette in guardia: deve stare lontano da Maria. Julieta e Saul si preparano, per l’ennesima volta, al matrimonio. Consuelo è pronta a tutto questa volta, anche a fare da scudo se dovesse servire. Carmelo e Severo chiedono a Saul di stare molto attento, purtroppo i Molero potrebbero agire anche questa volta…

Saul ha deciso di invitare Raimundo al matrimonio. Questa volta sarà celebrato?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 16 luglio 2019 su Canale 5.