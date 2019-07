Beautiful anticipazioni: Brooke e Bill bacio rivelatore, si riparte da qui?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, Bill e Katie sono impegnati in una lunga guerra legale per ottenere la custodia esclusiva di Will. Katie non avrebbe voluto arrivare a tanto ma visto quello che è stato l’atteggiamento di Bill, sicuro di essere un padre migliore per il bambino, alla fine anche la Logan ha scelto di affidarsi alle vie legali per mettere fine a questa storia, appoggiata anche da Thorne. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda domani 17 luglio 2019, ci rivelano quello che sta per succedere. Avrete visto che Katie pensava di avere l’appoggio di Brooke in questa situazione e invece sua sorella, a grande sorpresa, si è schierata dalla parte di Bill Spencer. Brooke infatti pensa che Katie sbagli a chiedere l’affido esclusivo del bambino…

Cosa sta per succedere quindi adesso a Los Angeles? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 17 LUGLIO 2019

Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Brooke, dopo aver parlato con sua sorella, ha deciso di andare da Bill per raccontargli quello che è successo con Katie. A quanto pare Katie non ha intenzione di ascoltare sua sorella e Brooke quindi non ha buone notizie per Bill. Spencer però sa di avere tutte le carte in regola per ottenere l’affido di suo figlio e non sembra molto turbato da questa notizia, anzi. L’imprenditore si è reso conto del fatto che Brooke stia passando un momento difficile a causa dei problemi con Ridge, dopo la decisione dello stilista di promuovere la collezione di Steffy e non quella di Hope. E così approfittando di questo momento finisce col baciare Brooke che non sembra non volerlo fare, anzi…

Tutto questo darà inizio a una nuova crisi tra Ridge e Brooke e alla volontà della Logan di tornare insieme al suo ex marito? Lo vedremo nelle prossime puntate di Beautiful.