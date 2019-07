Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Ferit perdonerà Nazli?

Tra Ferit e Nazli sembrava andare tutto a gonfie vele anche grazie al bel rapporto che il piccolo Bulut ha con entrambi. Ma la verità su Asuman sta per cambiare le cose, come vedremo nelle prossime puntate di Bitter Sweet. E le anticipazioni ci rivelano proprio la trama della puntata di Bitter Sweet -Ingredienti d’amore in onda domani 17 luglio 2019. Che cosa sta per succedere tra Nazli e Ferit? La loro bella amicizia sarà compromessa per sempre? Demet deve ringraziare Asuman per quello che è successo in clinica. Grazie a lei Hakan non ha capito la gravità della situazione. Ma è arrivato il momento della resa dei conti almeno per Ferit e Nazli…Scopriamo quindi quelle che sono le anticipazioni e la trama della puntata di Bitter Sweet in onda domani 17 luglio 2019 su Canale 5.

BITTER SWEET INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 17 LUGLIO 2019

La pace che c’era nella vita di Nazli viene travolta con la scoperta che Ferit fa. Adesso le cose sono cambiate ma non per quello che riguarda il lavoro visto che, nel contratto, c’è qualcosa che Nazli non ricorda…

Nazli ha dato le dimissioni a Ferit, perché non se la sente di lavorare dopo quello che ha fatto Asuman. Ferit però non ne vuole sapere e la costringere a rispettare il patto di lavoro che aveva firmato, per il quale, se la ragazza dovesse licenziarsi prima della fine del contratto, dovrebbe pagare un risarcimento di 100.000 lire. Ovviamente Nazli i soldi non li ha ed è costretta a lavorare per Ferit. I sogni della giovane chef sembrano andare in frantumi ma è anche vero che stando a contatto con Ferit potrebbe farsi perdonare per quello che è successo con sua sorella. Che cosa accadrà adesso? Ferit ha intenzione di lasciarsi tutto alle spalle visto che chiaramente prova qualcosa per la giovane chef?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 17 luglio 2019 su Canale 5.