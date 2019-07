Beautiful anticipazioni, Bill bacia Brooke: a che gioco sta giocando?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella prossima puntata della soap di Canale 5, quali sono i piani di Bill e che cosa ha intenzione di fare l’uomo? Ve lo raccontiamo rivelandovi proprio la trama di Beautiful per la puntata di domani 18 luglio 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi, Bill continua nella sua battaglia per avere l’affido esclusivo di Will. Una sorta di guerra senza esclusioni di colpi quella che ha aiutato contro Katie. E a quanto pare dalla sua parte ha anche una rappresentate illustre della famiglia che si è schierata con lui. Parliamo di Brooke che ha già parlato con Katie invitandola a non procedere con la richiesta di affido esclusivo. Brooke infatti si è schierato dalla parte di Bill pensando che l’uomo sia un buon padre. Ma non finisce qui: l’incontro durante il quale avrebbero dovuto parlare solo di quello che sta accadendo in relazione al piccolo Will, è finito con un bacio. Brooke, delusa da Ridge infatti, si è lasciata ammaliare dalle parole di Bill che sa come prendere una donna…Che cosa succederà adesso? Scopriamo i dettagli con le anticipazioni e la trama di domani, ecco le ultime news per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 18 LUGLIO 2019

Bill ha parlato di quello che è successo tra lui e Brooke con Justin. Il suo braccio destro però trova che questo possa essere un passo falso. Se Brooke ne parlasse con Ridge o magari con Katie, loro potrebbero usare questa cosa contro di lui…Nel frattempo Katie valuta quella che è stata la proposta di Thorne. L’uomo le ha detto che per una mamma da sola la battaglia per l’affido è sicuramente più difficile ma c’è una soluzione. Le chiede quindi di diventare sua moglie. Le starebbe accanto perchè la ama ma anche perchè vuole aiutarla a ottenere l’affido di suo figlio. Che cosa farà Katie accetterà?

E come cambieranno adesso le cose per Brooke dopo il bacio che c’è stato tra lei e Bill?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 18 luglio 2019 su Canale 5.