Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Ferit tiene “in trappola” Nazli, Deniz fa una proposta

Ferit si è reso conto che tra Asuman e Demet c’è qualcosa che non va ma non immagina minimamente quello che sta succedendo. Al momento infatti nessuno penserebbe che la sorella di Nazli sia la sola a sapere dell’aborto di Demet…Ma in ogni caso Ferit ha intenzione di tenere d’occhio entrambe…Le anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore ci rivelano quello che succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5. E iniziamo proprio dalla trama della puntata in onda domani 18 luglio 2019. Pronti per scoprire quale sarà la decisione presa da Nazli che rischia di perdere tutto? Ferit le farà davvero pagare una multa così tanto alta e salata? Lo scopriamo con le anticipazioni dell’episodio di domani, eccole per voi.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 18 LUGLIO 2019

Manami, amica di Nazli, le ha fatto una proposta molto interessante: aprire un ristorante insieme, ma il lavoro per Ferit e la mancanza di soldi non le permettono di realizzare il suo sogno. Nazli da sempre spera di poter avere il suo ristorante di cucina giapponese ma a quanto pare, per lei non è ancora arrivato il momento.

Nazli è sempre più insofferente nei confronti di Ferit e della clausola imposta dal contratto. Non si aspettava di dover rispettare una clausola così dura e non si aspettava che Ferit le imponesse di restare. Non si è resa conto che forse l’imprenditore lo fa per lei visto che sembra provare davvero qualcosa per la ragazza. Ma in aiuto di Nazli arriva Deniz. Il giovane le propone di anticipare la somma prevista di tasca propria, ma la ragazza non se la sente di contrarre un debito e preferisce lavorare ancora per Ferit.

Questa proposta di Deniz potrebbe metterlo contro Ferit? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Bitter Sweet. Vi ricordiamo che anche domani si andrà in onda alle 14,45 su Canale 5.