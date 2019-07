Una vita anticipazioni: Diego cerca Moises ma si fida di Samuel, troverà suo figlio?

Carmen pensa di poter aiutare Diego e lui a sua volta si fida di suo fratello e crede che sta per arrivare alla verità ma in tutta questa storia, nessuno ha capito che c’è sempre Ursula dietro…Non se lo aspetta Carmen e non se lo aspetta neppure Diego che pensa di avere in suo fratello un fido alleato. Ma sta sbagliando! Le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda domani 18 luglio 2019 ci rivelano che Diego sarà sempre più vicino alla verità a andrà verso la direzione imposta da Ursula per cui non potrà scoprire quello che vuole davvero…Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38 partendo proprio con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 18 LUGLIO 2019

Mentre Carmen fa sapere a Riera di avere tradito Ursula, Diego si reca nel convento con Samuel, in realtà complice di Ursula, e ritrova il chiama angeli che aveva preparato con Blanca per il piccolo Moises. Samuel finge davvero molto bene e fa finta di essere dalla parte di suo fratello. Diego non si rende conto che lo stanno ingannando… Silvia, dati i numerosi rifiuti di Arturo, si avvicina ad Esteban. Il Colonnello, nel frattempo, chiede ad Ursula di vedere Cristina Novoa ma la “santona”, rimproverata da Leonor per i tranelli che ha teso a tutti i vicini, gli impedisce di raccontarle aneddoti scabrosi sul suo passato. Carmen pensa di essere al sicuro, pensa che Ursula non scoprirà quello che ha fatto ma sbaglia…

Diego e Samuel incontrano una suora. La donna dice loro che nel convento nessuno può parlare perchè tutte hanno fatto il voto del silenzio per cui non avranno nessuna informazione. Samuel, fingendo, prova a fare delle domande ma non ottiene le risposte che cerca…Dalla stanza due però si sente il pianto di un bambino. E’ li che si trova il piccolo Moises figlio di Blanca e Diego?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 18 luglio 2019.