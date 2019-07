Beautiful anticipazioni: Katie e Thorne si sposeranno? Brooke contrariata

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: cosa succederà nella puntata in onda domani 19 luglio 2019 la puntata che chiude la settimana in compagnia della soap americana? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani. Avrete visto che Katie ha deciso di andare avanti nella sua battaglia per la custodia del piccolo Will nonostante le parole di Brooke che invece l’ha invitata a smettere di andare contro Bill. Katie però vuole suo figlio e grazie anche a Thorne, che le ha proposto di diventare sua moglie, sembra intenzionata a continuare questa sua battaglia. Nessuno sa però che Bill e Brooke hanno avuto uno strano riavvicinamento. I due si sono incontrati per parlare di questa situazione, la Logan lo stava aggiornando sul suo fallimento con Katie…E tra loro però sembra essersi di nuovo accesa quella fiamma che in passato li ha portati anche all’altare. Potrebbe di nuovo scoppiare la passione? Vediamo le anticipazioni e la trama di domani 19 luglio 2019.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 19 LUGLIO 2019

Le nostre anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Katie ha accettato di diventare la moglie di Thorne. La Logan è molto felice in questo momento della sua vita e anche Thorne non vede l’ora di condividere con gli altri la notizia. Anche Ridge sembra essere per una volta contento delle scelte fatte da suo fratello ed è anche per questo che annuncia a tutti che Thorne e Katie si sono fidanzati…In azienda e in famiglia sembrano essere tutti molto felici per questa notizia. Tutti tranne Brooke che a quanto pare invece non l’ha presa benissimo. Ma come mai la Logan in questa storia si è sentita di schierarsi dalla parte di Bill e non da quella di sua sorella?

Katie ha qualche dubbio su questo fidanzamento ma Thorne le ribadisce tutto il suo amore. Se anche non ci fosse stata la vicenda del piccolo Will lui le avrebbe chiesto lo stesso di diventare sua moglie perchè la ama.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 19 luglio 2019.