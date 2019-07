Il segreto anticipazioni: arriva Roberto, Maria prova qualcosa per lui?

E anche in Italia tutto pronto per festeggiare la puntata numero 2000 de Il segreto. Quella che andrà in onda domani su Canale 5 infatti, dovrebbe essere la puntata numero 2000 trasmessa in Spagna ( in Italia visti i vari accorpamenti invece avrà un numero diverso). Ma che sia una puntata speciale lo si capirà dal fatto che a Puente Viejo stanno per arrivare dei nuovi personaggi. E noi ve ne parliamo nelle nostre anticipazioni che ci rivelano appunto la trama della puntata de Il segreto in onda domani 19 luglio 2019 su Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 19 LUGLIO 2019

Elsa chiede ad Alvaro di fidarsi di lei e di accettare il denaro che le sta dando. Alvaro è sconvolto per il gesto fatto dalla ragazza. Consuelo ha capito che tra Elsa e Alvaro potrebbe nascere qualcosa ma, visto che è davvero molto legata alla bella provetta infermiera, decidi di fare delle domande al dottore anche per spiegargli che la ragazza ha già sofferto molto per Isaac e che adesso si merita quindi un grande amore.

Isaac ha deciso di dire a Elsa che il dottore è un uomo violento e litigioso. Ma Elsa non apprezza affatto l’intromissione del suo ex fidanzato in questa vicenda e gli dice di stare al di fuori di questa storia…Isaac quindi si confida con Matias e il giovane gli dice che questa volta deve stare lontano da Elsa che ha tutto il diritto di vivere la sua vita con Alvaro o con chiunque voglia. Matias e Marcela sembrano quindi approvare la relazione di Elsa. E c’è una buona notizia in arrivo per Alvaro: Carmelo infatti gli chiede se voglia accettare la proposta di essere il medico del paese.

Sembra proprio che la bevanda miracolosa preparata da Hipolito faccia dei miracoli. La sola che al momento non sembra essere stata travolta dai ricordi è Fe. Sta però per succedere qualcosa: improvvisamente tutti quelli che hanno bevuto questa strana birra iniziano ad avere dei ricordi negativi…

Raimundo ha capito che Francisca vorrebbe bloccare prima ancora che nasca, la storia tra Maria e Fernando. Le dice quindi di non intromettersi in questa vicenda anche perchè i bambini sembrano davvero amare molto Fernando Mesia.

Alla Villa però sta per arrivare qualcuno che Maria conosce molto bene, un suo amico arrivato da Cuba e Fernando resta sconvolto nel vedere che genere di rapporto c’è tra lui e Maria…

Come vi avevamo detto in precedenza infatti, stanno per arrivare dei nuovi protagonisti in paese e Roberto, grande amico di Maria, è uno di questi…