Una vita anticipazioni: Leonor pronta a smascherare Ursula e Cristina, ce la farà?

Diego stava per trovare il suo bambino in convento ma alla fine ha dovuto rinunciare. Adesso però crede sempre di più che Blanca avesse ragione quando parlava di un maschietto nato dopo il parto. Ma che cosa succederà adesso e quali saranno le prossime mosse di Diego? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita e la trama per la puntata in onda domani 19 luglio 2019 che ci rivelano proprio quelle che sono le ultime news da Acacias 38. Diego e Samuel sono tornati a casa senza trovare il bambino ma il fidanzato di Blanca non vuole desistere dalle sue ricerche e pensa di andare avanti senza sapere però, che Samuel è complice di Ursula e che quindi si sta fidando della persona sbagliata… Nel frattempo Cristina Novoa viene messa in difficoltà da Leonor la sola che non è caduta davanti alle sue parole.La donna quindi deve ammettere le sue colpe..

Ursula è pronta per andare avanti nel suo piano ma ancora non sa che a tradire la sua fiducia è stata Carmen, che cosa farà alla domestica non appena avrà capito che è lei ad aver detto a Diego del bambino? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 19 LUGLIO 2019

Servante approfitta del soggiorno parigino dei Palacios per allestire nella loro casa delle vere e proprie riunioni tra i domestici, i quali per divertirsi fingono di essere signori. Nel corso di una riunione a La Deliciosa, Leonor fa sentire a tutti i vicini una registrazione in cui Cristina ammette di averli presi in giro su ricatto di Ursula. La dark lady, presente all’incontro, nega il suo coinvolgimento e se ne va. Diego riuscirà a trovare il piccolo Moises?

Vi ricordiamo che Una vita ci aspetta anche questa settimana sabato in prima serata su Rete 4. Appuntamento quindi, dopo la puntata del venerdì, a sabato su rete 4 in prime time. E buon fine settimana a tutti voi che leggete con passione le nostre anticipazioni.