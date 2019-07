Beautiful anticipazioni: Ridge scoprirà il tradimento di Brooke?

Beautiful torna lunedì 22 luglio 2019 con una nuova puntata da non perdere. E non potevano quindi mancare in questo fine settimana le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quello che succederà a Los Angeles nelle prossime puntate della soap. Facciamo il punto della situazione. Come avrete visto in settimana la battaglia tra Bill e Katie per l’affido del piccolo Will è andata avanti. La sorella di Brooke, anche se lei non l’appoggia, ha deciso di andare avanti per la sua strada aiutata e sostenuta da Thorne. Lo stilista le ha anche chiesto di diventare sua moglie e non solo perchè in questo modo, avendo una famiglia, potrebbe ottenere l’affido di Will ma anche perchè ha capito di amarla e di voler stare del tempo insieme a lei come suo marito. Katie, stupita dalla proposta di Thorne, in un primo momento è sembrata titubante ma adesso è felice di diventare sua moglie. Chi invece non pensa che Katie stia facendo la scelta giusta è Brooke. La donna infatti si è schierata dalla parte di Bill e questo ha portato anche un avvicinamento tra di loro tanto da arrivare al bacio. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 20 LUGLIO 2019

Brooke non sembra aver convinto sua sorella a desistere dal suo intento di chiedere l’affido esclusivo di Will ma per Bill questo non è un problema. A quanto pare ha le sue armi e le userà per avere quello che desidera. Dopo la notizia del fidanzamento tra Thorne e Katie, Ridge sembra essere davvero molto felice e spera che il piccolo Will al quale vuole molto bene, possa avere in Thorne il padre che non ha mai avuto. Ma l’uomo non immagina neppure che Bill, nelle ultime ore, si è avvicinato pericolosamente a sua moglie e che Brooke lo ha tradito. Si perchè anche solo un bacio, è un tradimento…Ridge mai immaginerebbe che sua moglie negli ultimi giorni si è avvicinata di nuovo a Bill…Cosa succederà adesso?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda il 22 luglio 2019 su Canale 5.