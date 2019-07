Una vita anticipazioni: Diego sta per trovare il piccolo Moises, Samuel lo fermerà?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda sabato sera su Rete 4? Ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda il 20 luglio 2019 in prima serata. Facciamo il punto della situazione con le ultime news da Acacias 38: Diego, grazie alla rivelazione di Carmen, ha scoperto dell’orfanotrofio dove dovrebbe trovarsi suo figlio. Ma l’uomo si sta fidando della persona sbagliata. Ha infatti chiesto aiuto a Samuel credendo che lui non abbia nulla a che fare con questa storia ma sbaglia perchè suo fratello è coinvolto in questa vicenda in quanto stretto alleato di Ursula…Diego è sulla buona strada per trovare il bambino mentre per Ursula si mette male: Leonor infatti ha capito il gioco che sta facendo Cristina Novoa e l’ha costretta davanti a tutte le donne di Acacias 38 a dire la verità. Ursula nega di aver avuto a che fare con la donna ma il suo coinvolgimento è sempre più palese…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 20 LUGLIO 2019

Cristina scossa dalle parole di Leonor, sembra come destarsi dal torpore e decide di mettere fine alla messa in scena con Blanca. Le fa capire che gli incidenti fanno parte della vita, che lei non è stata punita da Dio per quello che ha fatto…Blanca aprirà finalmente gli occhi in modo da aiutare anche Diego che sembra essere sempre più vicino al suo bambino? Diego infatti, grazie al biglietto lasciato da una suora, ha trovato il numero nella stanza dentro la quale dovrebbe esserci il suo bambino. Ma siamo sicuri che Samuel e Ursula abbiano ancora lasciato che il piccolo si trovasse in quel luogo? Diego è convinto di aver trovato il suo bambino e una prova lo dimostra: il ciondolo che lui e Blanca hanno realizzato.

Anche Blanca però come Diego, fa un errore, si fida di Samuel e gli rivela quello che sta succedendo e le sue paure nei confronti di Ursula…Diego nel frattempo parla con Felipe della scoperta che ha fatto e gli dice che andrà avanti nelle sue ricerche. Ursula invece caccia Cristina di casa…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 20 luglio 2019 nella prima serata di Rete 4.