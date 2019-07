Beautiful anticipazioni: come reagirà Bill al fidanzamento di Katie?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful vi raccontiamo subito la trama della puntata in onda domani 23 luglio 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi c’è stato un nuovo riavvicinamento tra Bill e Brooke. La Logan, delusa da quello che Ridge ha fatto con la collezione di sua figlia, ha pensato di aiutare Bill provando a convincere sua sorella a non chiedere l’affido esclusivo di Will. Missione fallita quella di Brooke che ha discusso anche con Katie avendo delle opinioni diverse dalle sue. Ma Bill sembra averle perdonato questo fallimento…I due si sono baciati: si è riaccesa una vecchia fiamma che si era spenta? Nel frattempo Thorne e Katie hanno deciso di dire a Will che si sono fidanzati e che molto probabilmente presto diventeranno marito e moglie. Il piccolo sembra essere davvero entusiasta di questa novità visto che si è molto legato a Thorne negli ultimi mesi. Brooke invece pensa che sua sorella stia sbagliando anche in questo caso…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 23 LUGLIO 2019

Brooke continua a non digerire quello che Ridge ha fatto ma lo stilista non pensa che questo sia un grande problema. Non si è reso conto che sua moglie si sta allontanando da lui. Nel frattempo in azienda Steffy prende le sue prime decisioni ma a quanto pare lo fa senza chiedere a Hope. La figlia di Brooke non approva quello che Steffy sta facendo. La Forrester invece decide di assumere Sally e anche Xander senza neppure chiedere a lei che cosa ne pensa…

Hope si rende conto che lavorare con Steffy in queste condizioni non sarà affatto semplice. Nel frattempo Thorne e Katie decidono di rendere ufficiale la loro unione. Adesso che anche il piccolo Will sa tutto ne possono parlare apertamente con la famiglia. Ma quale sarà la reazione di Bill di fronte a questa novità? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful, continuate a seguirci!