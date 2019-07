Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Nazli potrà aprire il suo ristorante?

Deniz cerca di capire che cosa sta succedendo nella sua vita: si sta davvero facendo manipolare da sua sorella come pensa la sua ex fidanzata o quello che prova per Nazli è vero amore? Bitter Sweet-Ingredienti d’amore torna domani con una nuova imperdibile puntata e tornano anche le nostre anticipazioni! Cosa succederà nella puntata in onda il 23 luglio 2019 ? Nazli sta cercando di realizzare il suo sogno. E a quanto pare sta per ricevere una bellissima notizia che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Ma non sa che allo stesso tempo, Demet sta ancora tramando contro di lei e contro Ferit. Che cosa vuole davvero la donna? Scopriamo i dettagli con le ultime news in arrivo proprio dalla Turchia, ecco le anticipazioni di domani!

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 23 LUGLIO 2019

Demet cerca di persuadere Deniz mettendogli in testa strane idee su Ferit e Nazli, intanto i due in albergo sembrano sempre più uniti. A gran sorpresa si presenta il padre di Nazli, che le concede i soldi per aprire il ristorante; così Nazli corre a firmare i documenti. Hakan, dopo aver litigato con Ferit a causa di alcuni licenziamenti fatti senza permesso, sempre più seccato dalla presenza in azienda di Ferit, trova un piano per allontanarlo cercando di coinvolgere anche Alya. Deniz, sempre più innamorato di Nazli, decide di andare a casa sua dove conosce il padre che è tornato da poco nella vita della ragazza. Deniz a quanto pare vuole fare le cose sul serio ma Nazli prova per lui gli stessi sentimenti? Sembrerebbe proprio di no…Ferit dal canto suo sa bene che non si può fidare di Hakan e cerca ancora quelle prove sull’incidente…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda domani 23 luglio 2019 su Canale 5. Puntata da non perdere come sempre alle 14,45 su Canale 5.