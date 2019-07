Il segreto anticipazioni: cosa nasconde Alvaro? Adela sta di nuovo male, rischia di morire?

Che cosa nasconde il dottor Alvaro che sembra avere molti scheletri nell’armadio e che cosa vuole davvero da Elsa? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 23 luglio 2019. Nelle prossime puntate della soap cercheremo di capire che cosa sta combinando Alvaro e quelle che sono le sue reali intenzioni con Elsa. Prova davvero dei sentimenti per lei come le sta facendo credere oppure c’è dell’altro? Pare che in qualche modo la stia manipolando solo per avere il suo denaro, sarà davvero così? Iniziamo dalla puntata di domani, ecco per voi le ultime news e anticipazioni de Il segreto.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 24 LUGLIO 2019

Elsa ha un nuovo scontro con Antolina che sembra essere ancora ossessionata da lei. Elsa quindi decide di parlare con Isaac per chiederli di dire a sua moglie che deve smetterla di trattarla in questo modo. Isaac quindi affronta Antolina e ovviamente la cosa non piace alla ragazza visto che ancora una volta suo marito sembra essersi schierato dalla parte di Elsa…

Dolores sospetta che il dottor Alvaro nasconda qualcosa e ne parla con Matias e Marcela. Pare che questo sospetto nasca dalla bassa statura di Alvaro…

Maria è molto felice per l’arrivo di Roberto a Puente Viejo e chiede al suo amico di fermarsi per qualche tempo in paese anche perchè il viaggio da Cuba è stato sicuramente lungo. Fernando non sembra approvare questa decisione…Per Irene invece arriva una nuova proposta di lavoro anche se è sempre Anacleto a farla. Potrà scrivere sul giornale e questa volta avrà anche modo di firmare i suoi articoli…Carmelo e Severo invece hanno delle buone notizie per Julieta e Saul: pare che non ci sia più bisogno della scorta e degli uomini armati. Ma siamo davvero sicuri che i due novelli sposi siano in salvo e non rischino più nulla?

La calma apparente però viene smorzata dalle condizioni di salute di Adela: la scheggia si sposta e inizia a stare di nuovo molto male…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 23 luglio 2019.