Una vita anticipazioni: Ursula ha le ore contate, Diego la smaschera?

E’ arrivato il momento per Diego di mettere fine alle trame malefiche di Ursula? Finalmente il giovane ha capito anche grazie all’aiuto di Reira tutto quello che Ursula sta facendo ma il vero problema adesso è un altro. Diego infatti pensa che suo fratello Samuel non sappia nulla di quello che Ursula trama ma sbaglia, visto che il giovane è un suo alleato…Le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda domani 23 luglio 2019 ci rivelano quelle che sono le ultime news da Acacias 38 e quelle che sono le intenzioni di Ursula che a quanto pare è pronta a colpire ancora. Diego riuscirà a trovare suo figlio nonostante tutto? Scopriamo i dettagli con la trama della puntata di Una vita in onda domani 23 luglio come sempre alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 23 LUGLIO 2019

Servante spinge Paquito a rivelare a tutti che è stata Flora a baciarlo, perché soltanto così non perderà il suo lavoro; il vigilante non vuole però compromettere l’onore della Cervera. Flora ha capito che cosa è successo…Riera si presenta da Diego e gli propone un’alleanza: lo aiuterà a ritrovare Moises se lui, in cambio, sarà il suo alleato nella lotta contro Ursula. Reira a quanto pare possiede molte informazioni visto che ha lavorato per la Dicenta e potrebbe sapere come colpirla nei suoi punti deboli. L’uomo ha giurato vendetta e ha promesso anche a Carmen che l’avrebbe protetta e adesso ha tutte le intenzioni di farlo…Cristina Novoa racconta a Leonor di avere agito per conto della Dicenta. Flora ha capito che dietro a tutta questa storia c’è Pena ma non sa che cosa fare…

Diego ha deciso di raccontare a Blanca quello che ha scoperto. Il problema è che lo sta facendo ancora una volta di fronte a Samuel che conosce quindi in anticipo i loro movimenti e può dire tutto a Ursula…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 23 luglio 2019 su Canale 5.