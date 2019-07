Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: chi ha comprato una quota del ristorante di Nazli?

Nazli riuscirà finalmente a realizzare il sogno della sua vita con il ristorante giapponese che vuole aprire da tempo? Sembra proprio che questa volta i sogni della giovane chef si possano realizzare, ce la farà? Lo scopriamo con le anticipazioni e le ultime news che arrivano dalla Turchia. Iniziamo quindi dalla trama della puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 24 luglio 2019. Che cosa sta succedendo tra Nazli e Ferit? Tra loro non nascerà mai nulla? E Deniz invece dichiarerà i suoi sentimenti a Nazli? Ecco le ultime news e le anticipazioni per voi.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 24 LUGLIO 2019

Nazli e Manami hanno finalmente preso possesso del ristorante ma Ali, il loro terzo socio in affari, ha deciso di tirarsi indietro all’ultimo momento vendendo la sua parte di quota a un misterioso acquirente. La notizia sconvolge le due nuove ristoratrici. Ma chi sarà questa persona che ha deciso di mettere le sue mani sul ristorante di Nazli, potrebbe essere Demet? La donna sembra disposta a tutto pur di mettere il bastone tra le ruote a Nazli. E se invece fosse stato Ferit che vuole aiutare Nazli senza che lei lo sappia? Nel frattempo, Alya fa a Deniz una confidenza che sconvolgerà tutte le certezze del ragazzo e che potrebbe minare il delicato equilibrio tra i personaggi. Che cosa sta per dire la ragazza al suo ex fidanzato? Il povero Tarik invece continua a provate qualcosa per Fatosh ma lei sembra non rendersi conto…Un po’ come Nazli e Ferit che continuano a negare l’evidenza: che ci sia qualcosa tra loro è chiaro davvero a tutti…Demet intanto sta per fare una mossa che nessuno si aspetta…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda il 24 luglio 2019 su Canale 5.