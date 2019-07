Il segreto anticipazioni: cosa ha fatto Alvaro con i soldi di Elsa? Julieta rapita dai Molero?

Tra Elsa e Alvaro sembra essere nato qualcosa e i pettegolezzi in paese non mancano. In effetti la voce dell’aggressione subita dal dottore è arrivata anche alle orecchie di Dolores che non perde tempo e lo racconta a tutti: cosa succederà adesso a Puente Viejo? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo proprio dalla Spagna con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata de Il segreto in onda domani 24 luglio 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 24 LUGLIO 2019

Consuelo ha detto a Elsa che in paese circolano delle voci su Alvaro e la ragazza cerca di parlare con Dolores anche per capire quello che sua. Ma i pettegolezzi si sa, corrono veloci…Isaac stanco dell’atteggiamento di Antolina, parla con Matias del fatto che spesso la situazione a casa sia del tutto ingestibile. Questa volta però Matias lo invita a prendersi le sue responsabilità: ha scelto di sposare Antolina e adesso deve stare al suo fianco accettando anche gli attacchi di gelosia che lei ha…

Elsa decide di affrontare di nuovo Dolores e le racconta quello che sa di Alvaro. Le spiega che il dottore è stato picchiato ma non perchè è un uomo che ama le risse anzi. Ha un debito che ha contratto perchè ha cercato di salvare dei bambini in Portogallo, è un uomo buono…

Alvaro torna da Madrid e spiega a Elsa che le cose sono andate bene. Grazie al denaro che lei gli ha dato ha potuto pagare il debito e adesso non ci saranno più uomini che lo minacceranno…Alvaro per dimostrare la sua gratitudine ha portato a Elsa un regalo e dopo cena la invita a fare una passeggiata. Sembra proprio che tra i due ci sia del feeling…Isaac e Antolina stanno facendo una passeggiata proprio mentre Elsa e Alvaro sono insieme…

Carmelo è molto preoccupato per le condizioni di salute di sua moglie. Aspettano insieme il dottore, Zabaleta è molto chiaro: dopo che la scheggia si è spostata Adela potrebbe persino rischiare di morire entro poche ore.

Francisca che sembrava essere preoccupata dall’idea che Fernando si fidanzasse con Maria, adesso cambia posizione. Dopo che Roberto è arrivato a Puente Viejo invita il Mesia a svegliarsi…Julieta sta per fare visita ad Adela quando sul suo cammino incontra i Molero…