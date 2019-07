Una vita anticipazioni: Ursula sarà cacciata da Acacias 38? Blanca trova Moises?

Diego ha scoperto molte cose sul posto in cui il piccolo Moises potrebbe trovarsi ma al momento il bambino, come ha suggerito anche Reira potrebbe essere altrove, potrebbe persino esser stato adottato. Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 24 luglio 2019.

Blanca sta per essere informata di quelle che sono le novità sulle ricerche di Diego ma c’è sempre un ma: anche Samuel sa tutto. Diego infatti non ha ancora capito che suo fratello e la Dicenta sono alleati….Vediamo quindi quelle che sono le ultime news da Acacias 38 con la trama della puntata di domani.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 24 LUGLIO 2019

Esteban scopre che il suo amico è morto nelle Filippine a causa della tubercolosi. Silvia, al fine di rincuorarlo, lo abbraccia in piena calle Acacias. Ursula, con fare beffardo, spia la scena da lontano. Poco dopo, la Dicenta minaccia di far licenziare Paquito per via del bacio con Flora e quest’ultima, pur di salvarlo, affronta la dark lady per precisare che è stata lei a fare delle avance al sorvegliante. Con una registrazione, Leonor svela a tutti i vicini che Cristina li ha manipolati per svelare a Ursula tutti i loro segreti. Nella trappola ci erano caduti davvero tutti, tutte le signore si erano lasciate abbindolare dalle parole di Cristina Novoa…

Ursula adesso potrà continuare a stare ad Acacias 38 come se nulla fosse o finalmente le persone intorno a lei si renderanno conto di chi è davvero e di tutto il male che è capace di fare?

Blanca e Samuel fanno finta di nulla a cena con Ursula parlando di altro…Blanca sa che non deve instillare in Ursula il dubbio ma non immagina che di fronte a lei c’è il vero traditore…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 24 luglio 2019 su Canale 5 come sempre alle 14,10.