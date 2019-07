Beautiful anticipazioni: Bill arriverà a corrompere il giudice per ottenere l’affido?

Fino a che punto potrebbe arrivare Bill Spencer pur di ottenere l’affido di suo figlio Will? Che cosa è disposto a fare l’uomo per dimostrare a Katie che ha fatto male a iniziare questa battaglia contro di lui? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful in onda in estate su Canale 5. Ma iniziamo dalla trama della puntata di Beautiful in onda domani 25 luglio 2019. Che cosa sta per succedere a Los Angeles? A quanto pare Katie, accettando la proposta di matrimonio di Thorne ha provocato ancora di più il suo ex marito. Adesso Bill sembra essere ancora più agguerrito contro di lei…Anche Liam e Wyatt scoprono che dovranno far parte di questa vicenda, loro malgrado. A quanto pare però i due non hanno intenzione di aiutare Bill ma parleranno a favore di Katie. E ovviamente tutto questo potrebbe anche essere usato da Spencer nel suo interesse. Del resto Katie ha avuto una relazione con Wyatt e questo potrebbe gettare cattiva luce su di lei visto che per molto tempo ha avuto in casa, nel suo letto, il fratellastro di suo figlio…Una relazione poco consona forse e Bill di certo non starà a guardare ma userà quest’arma a suo favore, non trovate?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 25 LUGLIO 2019

Nella puntata di Beautiful in onda domani, tra l’altro, vedremo come Bill ha tutte le intenzioni di usare il suo denaro, la sua influenza e il suo potere per ottenere quello che vuole. Parlando con Justin fa capire chiaramente al suo braccio destro che è persino pronto a corrompere il giudice che sta seguendo il caso pur di ottenere l’affido di Will. Ma che cosa succederà?

A questo punto anche Katie inizia ad avere dei ripensamenti e si rende conto che forse sua sorella Brooke aveva ragione dicendole di non andare avanti con queste pratiche. E’ davvero cosa buona e giusta dichiarare guerra a Bill?

Ce ne renderemo conto nelle prossime puntate…