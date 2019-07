Il segreto anticipazioni: Julieta stuprata dai Molero, Carmelo li ucciderà?

I Molero hanno giurato vendetta contro Saul e Julieta e a quanto pare non c’è carcere che tenga. Padre e figlio hanno deciso di vendicarsi per quello che la giovane ha fatto e a quanto pare è arrivato il momento. Le anticipazioni della puntata de Il segreto in onda domani, 25 luglio 2019, ci rivelano che, poche ore dopo il rapimento, Carmelo si renderà conto che è successo qualcosa a Julieta. Il sindaco di Puente Viejo infatti ha trovato vicino casa il cestino di Julieta. La giovane moglie di Saul stava andando a fare visita ad Adela quando è stata sequestrata dai due Molero ma al momento nessuno sa quello che è successo…Saul infatti, non sapendo cosa pensare, dopo aver capito che di Julieta non ci sono tracce, pensa ancora una volta che Prudencio possa aver in qualche modo fatto del male alla sua ex moglie. Ma le cose non stanno in questo modo…Vediamo quindi che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 25 luglio 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 25 LUGLIO 2019

Prudencio ha giurato a suo fratello che questa volta non ha nulla a che fare con la scomparsa di Julieta. In paese e alla Villa si offrono tutti per iniziare a cercare la giovane moglie di Saul. Intanto Saul continua a essere sempre più geloso di Elsa dopo aver visto il rapporto che c’è tra lei e Alvaro. Elsa dal canto suo si lascia andare e inizia ad aprirsi al dottore.Alvaro prova a confidarle qualcosa del suo passato e le racconta una struggente storia d’amore finita.

Il dottore poi ha scoperto che in paese tutti lo credono un eroe visto che Elsa ha raccontato la storia dei bambini salvati in Portogallo grazie ai vaccini da lui pagati.Il dottore vorrebbe però che gli abitanti di Puente Viejo sapessero anche che è stata Elsa a dargli i soldi per estinguere il suo debito. Elsa però non sembra essere d’accordo con questa idea di Alvaro.

Irene dopo aver ricevuto la proposta di Anacleto si vede costretta a dire di no. Non può accettare al momento questo lavoro perchè deve prendersi cura di Adela dopo il suo ultimo peggioramento.

I Molero si vantano di aver rapito Julieta e di averla stuprata. Carmelo e Don Berengario ascoltano sconvolti questi racconti. I due poi trovano Julieta e la ragazza chiede loro di non dire nulla a Saul di quello che è successo. Ma Carmelo non può fermare tutta la sua rabbia: ucciderà i Molero?