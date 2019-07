Una vita anticipazioni: Diego e Blanca riusciranno a ritrovare il loro bambino prima che Ursula lo faccia sparire per sempre?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita. Come avrete visto nell’ultimo periodo Diego, fidandosi di suo fratello Samuel, ha iniziato a cercare il bambino che Blanca, da sempre, dice di aver messo al mondo. Diego però non sa che Samuel non è affatto un suo alleato e che anzi, è in combutta con la Dicenta…Che cosa succederà adesso ad Acacias 38? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 25 luglio 2019. La soap spagnola ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 25 LUGLIO 2019

Flora si introduce in camera di Peña e scopre che l’uomo ha raccolto diverse fotografie di Iñigo; a quale scopo? La ragazza inizia ad avere paura e non sa che cosa aspettarsi… Intanto, Samuel convince Blanca a far visita a Diego: quest’ultimo parla a chiare lettere a Blanca e, mostrandole il chiama angeli, le fa sapere che Moises è vivo. La ragazza rinsavisce e accetta di dare inizio ad un piano per inchiodare alle sue responsabilità Ursula, la rapitrice del neonato. Diego e Samuel spiegano quindi a Blanca quello che è il piano attuale per trovare Moises. Ma nè Diego nè Blanca immaginano che in realtà Samuel ha sempre saputo che il bambino era vivo e ha sempre collaborato con la Dicenta proprio contro di loro. I due innamorati si renderanno conto che si stanno fidando della persona sbagliata oppure no? Peña sorprende Flora rovistare tra le sue cose ma, invece di arrabbiarsi, le confessa che è innamorato di lei.

Ursula non ha più alleate in quartiere dopo quello che è successo con Cristina Novoa ma è lei come sempre a tenere le fila del gioco, visto che è la sola a sapere dove si trova il figlio di Blanca e Diego. I due riusciranno a trovarlo prima che la Dicenta lo faccia sparire per sempre?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani su Canale 5. Vi ricordiamo che anche questa settimana la soap spagnola ci aspetta in prime time su Rete 4 al sabato sera.