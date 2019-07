Beautiful anticipazioni: Thorne e Katie si sposeranno e otterranno l’affido?

Come si chiuderà questa settimana in compagnia di Beautiful ? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 26 luglio 2019. Ultima puntata della settimana quella che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. Negli ultimi episodi abbiamo visto la proposta di matrimonio di Thorne a Katie. La Logan era restia in un primo momento ma poi ha capito che deve fare qualcosa per lei e anche per il piccolo Will. Sposa Thorne perchè lo ama ma anche perchè ha capito che, mostrando una famiglia unita al giudice, potrebbe ottenere l’affido esclusivo di Will. Katie però non sa che il suo ex marito è pronto a tutto, persino a corrompere il giudice che si sta occupando del caso…Ma come andrà a finire questa storia? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 26 LUGLIO 2019

Thorne ha fatto capire a Katie che il matrimonio è la migliore mossa che possano fare. Katie alla fine si è lasciata convincere e anche lei pensa che sia la cosa giusta da fare. Thorne le dice anche che dovrebbero sposarsi prima dell’udienza. La Logan sembra essere propensa ad accettare…

In famiglia si discute su quello che può succedere tra Bill e Katie. Ridge è molto preoccupato perchè conosce Spencer e sa fino a che punto può arrivare. Anche Carte è pronto a scommettere che Bill farà qualsiasi cosa pur di ottenere l’affido del piccolo Will. Quello che però Ridge non immagina è che in questa storia, il nemico è in casa. Infatti anche Brooke si è schierata dalla parte di Bill e Ridge ancora non lo sa…Katie invece lo ha detto a Thorne che è rimasto scioccato da questa rivelazione. Il Forrester ha deciso di anticipare i tempi. Pensa infatti che se lui e Kate arriveranno all’udienza da marito e moglie avranno modo di avere più possibilità per l’affido del piccolo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 26 luglio 2019 su Canale 5.