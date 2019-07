Il segreto anticipazioni: Julieta racconterà a Saul delle violenze subite?

I Molero avevano promesso a Julieta e Saul che si sarebbero vendicati e in qualche modo lo hanno fatto. Anche se la ragazza ha chiesto a Carmelo di non dire nulla di quello che le è successo, appare sempre più evidente che Julieta è sotto choc per le violenze subite. Deciderà davvero di non raccontare nulla a suo marito? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata de Il segreto in onda domani 26 luglio 2019. Ultima puntata della settimana in compagnia delle soap di Canale 5!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 26 LUGLIO 2019

Carmelo e don Berengario sono arrivati in tempo per salvare Julieta da altre atrocità. Carmelo deve decidere: sparare a Eustaquio oppure no? Alla fine il sindaco impugna la pistola e spara contro il Molero. Suo figlio si mette di nuovo in mezzo e spara contro il sacerdote. Don Berengario cerca in tutti i modi di proteggere Julieta. E non solo: alla fine nello scontro a fuoco muore anche Lamberto. Mentre il sacerdote prega sui cadaveri dei due uomini, Carmelo lo invita a ragionare sul da farsi. Se non vogliono avere altri guai si devono sbarazzare il prima possibile dei cadaveri. Il sacerdote però vorrebbe fare altro ma Julieta lo implora: non vuole che si sappia quello che è successo perchè dovrebbe raccontare a tutti di esser stata violentata dai due Molero…

Carmelo organizza quindi il piano e Julieta ringrazia i due uomini per quello che stanno facendo per lei mentre si occupano di occultare il cadavere. Nasconderanno i cadaveri e diranno alla Guardia civile che i due uomini sono scappati. Julieta torna quindi da Saul che è molto felice di vederla. La ragazza dice a tutti che sta bene e che non ha bisogno di essere visitata…

Elsa sta raccontando al dottore la verità sul suo denaro. Non ha mai perso la sua eredità era solo un tentativo per dimostrare chi era realmente Antolina e che cosa voleva da Isaac. E spera che Alvaro possa mantenere ancora questo suo segreto. Il dottore ha una buona notizia per Elsa: ha accettato di diventare il dottore di Puente Viejo.

Fernando è ancora molto provato dall’arrivo di Roberto a Puente Viejo e quando vede il rapporto che c’è tra lui e Maria va di nuovo in crisi…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 26 luglio 2019.