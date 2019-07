Beautiful anticipazioni: Brooke accetterà di essere la damigella di Kate?

Ultime news direttamente dagli Stati Uniti con le nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano quello che succederà nelle prossime puntate. Dopo il fine settimana di sosta, Beautiful torna lunedì con una nuova puntata da non perdere. Avrete visto che Katie e Thorne hanno deciso di sposarsi e vogliono farlo prima che il giudice si esprima sull’affido del piccolo Will. Vogliono dimostrare di poter essere una famiglia. Ma riusciranno a sposarsi senza che Bill rompa le uova nel paniere, come si suol dire? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda il 29 luglio 2019.

Bill sta cercando di capire come possa corrompere il giudice che sta per emettere la decisione in merito all’affido di Will. Spencer però non sa che il giudice deve un favore a Ridge. E lo stilista ha deciso che è arrivato il momento di presentarsi per riscuotere il suo debito chiedendo al giudice di affidare il bambino a Katie…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 29 LUGLIO 2019

Katie alla fine ha accettato di sposare Thorne anche se teme che Bill possa inventarsi qualcosa. Conosce bene il suo ex marito e sa che può davvero essere capace di tutto. Ha fatto del male a Liam e Wyatt che sono i suoi due figli, cosa potrebbe impedirgli di prendersela anche con la sua ex moglie?

Katie in ogni caso sembra essere intenzionata a fare come Thorne le ha suggerito. E al loro fianco c’è anche Ridge che questa volta, senza se e senza ma, si è schierato dalla parte di suo fratello. Thorne quindi gli ha chiesto di poter contare su di lui in questo grande giorno, nominandolo suo testimone.

Anche se Brooke le ha già detto di non essere d’accordo su tutta la vicenda dell’affido, Katie l’ha scelta lo stesso come sua testimone. E’ sua sorella ed è la persona giusta per stare al suo fianco. Sarà la damigella d’onore in un giorno per lei così speciale.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda lunedì 29 luglio 2019 su Canale 5.