Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Deniz rivela a Ferit i segreti di Nazli?

Che cosa succederà nella puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda lunedì prossimo su Canale 5? Ve lo raccontiamo ovviamente con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap amatissima di Canale 5. Avrete visto che il sogno di Nazli si è ormai realizzato: ha finalmente aperto il suo ristorante. Ma siamo sicuri che la giovane chef potrà godersi il suo sudato lavoro e questo sogno che si sta concretizzando? Vi raccontiamo quello che accadrà nella puntata di Bitter Sweet in onda lunedì 29 luglio 2019.

A quanto pare le mosse di Hakan stanno per avere delle conseguenze. Il marito di Demet ha rivelato molti segreti ad Ayala ben sapendo che la cantante, pur di far allontanare Deniz da Nazli, avrebbe usato queste informazioni. Ma in realtà Deniz vuole a tutti i costi Nazli e sembra essere pronto a tutto per di averla al suo fianco. E pare che l’amicizia, in questo caso, passerà in secondo piano…Curiosi quindi di sapere quello che succederà? Ecco le ultime news.

BITTER SWEET INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 29 LUGLIO 2019

Durante l’inaugurazione del ristorante, Ferit chiede a Nazli di ballare ma, nella sala gremita di clienti, Deniz osserva la scena covando un odioso rancore; non resiste alla visione dei due insieme e annuncia di dover tornare a casa, dove, in preda all’ira, decide di fare ciò che aveva promesso di non fare mai…Sarà pronto a parlare di quello che è successo con Asuman? A quanto pare per Deniz è arrivato il momento di mettere i puntini sulle i. Non sa che cosa succederà ma userà i documenti e le informazioni che ha per allontanare il prima possibile, Ferit da Nazli. Ci riuscirà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet-ingredienti d’amore che come sempre ci aspetta il 29 luglio alle 14,45 su Canale 5. A seguire poi Il segreto per un altro pomeriggio all’insegna delle soap.