Il segreto anticipazioni: chi è Faustino e che cosa vuole da Fe?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda il 29 luglio 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo! Come avrete visto negli ultimi episodi sono successe cose molto spiacevoli: Julieta è stata infatti violentata dai Molero ma per fortuna Carmelo e Don Berengario l’hanno salvata. La ragazza però non vuole dire a nessuno quello che le è successo…Per questo motivo inizierà a chiudersi in se stessa e la cosa peggiorerà sempre di più…Nel frattempo Alvaro ha annunciato a Elsa che ha deciso di restare a Puente Viejo e diventerà il dottore del paese. Fernando Mesia invece non può fare a meno di notare la grande amicizia che c’è tra Maria e Roberto. Il Mesia è molto geloso…

E adesso che cosa succederà? Lo scopriamo con la trama della prossima puntata de Il segreto, ecco per voi le news.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 29 LUGLIO 2019

Alvaro tranquillizza Elsa: ha deciso di restare a Puente Viejo perchè ci tiene a questo lavoro e non solo…La ragazza quindi è molto felice per quello che sta accadendo nella sua vita e vede in Alvaro un uomo davvero speciale. Dolores non perde tempo e parla con tutti di questa novità. Antolina quindi viene a sapere quello che è successo e parla con Isaac: adesso che staranno insieme non si libereranno di Elsa. Ma Isaac non riesce a credere alle parole di sua moglie e non capisce perchè le dà così tanto fastidio questa possibile relazione, anche se lui è molto deluso e geloso.

Fe e Mauricio fanno visita a Julieta ma trovano una ragazza molto diversa da quella che conoscono. Julieta se la prende con tutti, inclusi anche Saul e sua nonna che non riescono a capire cosa passi per la testa della ragazza. Meliton informa invece gli altri: per il momento i Molero non sono stati trovati.

A Puente Viejo arriva Faustino un uomo che sembra essere intenzionato a comprare del vino, o forse persino il locale di Fe. Ma qual è il vero motivo per il quale l’uomo è così interessato a Fe, c’è dell’altro? A quanto pare Faustino conosce Fe e vuole qualcosa da lei…Marcela informa Fe del fatto che ci sua un uomo che la sta cercando e la donna non riesce a nascondere il suo timore.Così decide di nascondersi a casa di Julieta…Che cosa teme Fe?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda il 29 luglio 2019 su Canale 5.