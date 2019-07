Una vita anticipazioni prima serata: Blanca farà del male Ursula per farsi dire dov’è suo figlio?

Reira è stato molo chiaro con Diego: Ursula non deve in nessun modo sospettare che stanno indagando sul bambino altrimenti non riusciranno ad arrivare in tempo. Ma molto presto il loro piano subirò una battuta d’arresto. Ve ne parliamo nelle anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda il 27 luglio 2019 in prima serata su Rete 4. Diego ha deciso di parlare anche con Blanca di quelle che sono le novità sul piccolo Moises ma la ragazza, stanca per tutto quello che ha dovuto subire, e impaziente di poter riabbracciare il suo bambino sta per crollare e commetterà un grande errore. Reira ha trovato il dottore del convento ma la mossa che Blanca sta per fare potrebbe davvero complicare tutti i piani che lui e Diego hanno studiato fino a questo punto. Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà nella puntata di Una vita in onda sabato in prima serata.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DEL 27 LUGLIO 2019 IN PRIMA SERATA

Silvia propone ad Arturo di partire insieme a lei alla volta dell’Italia ma l’uomo, sempre più vicino alla cecità, rifiuta. La Reyes, delusa, farà il viaggio da sola con Esteban. Le erbe di Jacinto provocano nei domestici della soffitta diverse allucinazioni in cui compare, addirittura, un televisore. Agustina capisce che Arturo le ha mentito e che sta per diventare cieco.

Dopo Flora, anche Iñigo entra di nascosto nella stanza di Peña e capisce che l’uomo non ha mai perso la memoria. Blanca, ritornata ad Acacias 38 per investigare sul nascondiglio di Moises, non riesce a tenere a freno la sua rabbia e sembra sul punto di colpire Ursula…Blanca ha trovato un coltello e lo ha nascosto e lo punta contro la Dicenta. Non vuole più sentire scuse, pretende di sapere che fine ha fatto il suo bambino. Ancora una volta però Ursula riesce a salvarsi e toglie dalle mani di sua figlia il coltello…Nel frattempo Diego parla con Felipe e Leonor che sono informati su quelle che sono le novità nelle ricerche del bambino…

Pena che ormai non nasconde più i sentimenti che prova per Flora, decide di organizzare per lei una cena in pasticceria. Nel frattempo Inigo trova una strana lettera nella stanza dell’uomo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 27 luglio 2019 nella prima serata di Rete 4.