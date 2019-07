Una vita anticipazioni: Blanca colpisce Ursula nel cimitero, la donna le dirà dove si trova suo figlio?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda su Canale 5 il 29 luglio 2019? Ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata di Una vita dopo l’appuntamento in prime time. Avrete visto che Blanca è sempre più stufa di dover continuare a fare il gioco di Ursula e ha tramato contro di lei. Probabilmente però Diego e Samuel non hanno capito qual è il piano di Blanca e le lasciano fare quello che sta per compiere. Blanca vuole riavere il suo bambino ma forse, mettendo ko Ursula, manderà solo all’aria il piano di Diego e Reira…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 29 LUGLIO 2019 SU CANALE 5

Iñigo fruga tra le cose di Peña e capisce che non ha mai perso la memoria. Il vero Cervera, intanto, riesce a sedurre Flora e le dà un bacio. Blanca, decisa fino a poco prima a farla finita con Ursula, inscena un tentativo di suicidio quando la dark lady vede che ha un coltello in mano. Ursula, poco dopo, riceve una carta che ha che fare col suo passato. Per il momento Blanca non si è fatta scoprire ma sta per arrivare l’occasione giusta per farsi dire da sua madre quello che vuole sapere…

Iñigo fa sapere a Flora che Peña intendeva incastrarli per levarsi di torno un misterioso indiano. Nella lettera che ha trovato infatti ci sono scritti tutti i dettagli di quello che ha raccontato al suo misterioso interlocutore… Casilda decide di provare le erbe di Jacinto. Ursula, spinta da tutte le domestiche della soffitta, ritira la denuncia contro Paquito. Blanca convince Samuel a lasciarla andare da sola al cimitero con Ursula; la ragazza approfitta della situazione per introdursi nel Pantheon della famiglia Alday..Ursula ancora una volta le dice che deve rassegnarsi per la morte del suo bambino, che deve pensare a un futuro al fianco di suo marito e che è arrivato il momento di lasciarsi il passato alle spalle. La Dicenta le dice anche che dovrebbe andare al più presto in un sanatorio, solo in quel luogo potrebbe trovare conforto. Ma Blanca, stufa di questa situazione, colpisce sua madre alla testa…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda lunedì 29 luglio 2019 su Canale 5.