Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Ferit rivela il ristorante e caccia Nazli, riuscirà a perdonarla?

Finalmente Nazli ha realizzato il suo sogno più grande: quello di aprire un ristorante. La vita per lei sembra avere in serbo anche delle altre sorprese, non a caso la ragazza mentre balla con Ferit esprime un desiderio speciale, si potrà realizzare? Le cose belle però si sa, durano molto poco…Le anticipazioni di Bitter Sweet per la puntata di domani 30 luglio 2019 ci rivelano quello che sta per succedere e non ci sono buone notizie per Nazli visto quello che Deniz ha deciso di fare. Il giovane, dopo aver visto la ragazza e Ferit ballare insieme, si è reso conto che probabilmente si sta innamorando della persona sbagliata. Per questo decide di punire sia la giovane chef che il suo amico facendo proprio quello che Hakan, dando le informazioni ad Ayala, si aspettava che facesse… Nel frattempo Hakan, convinto a ragione, che sia stata sua moglie a fare la soffiata alle forze dell’ordine decide che è arrivato anche per Demet il momento di “pagarla cara” che cosa farà? Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà con le anticipazioni, eccole per voi!

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 30 LUGLIO 2019

Deniz spedisce una chiavetta usb di Demet a Ferit per fargli sapere la verità. Ferit si arrabbia e decide di riscuotere il ristorante di Nazli e Manami. Asuman non riesce ad accettare le conseguenze delle le sue azioni e quindi fa di tutto per convincere Ferit che Nazli è innocente e che il ristorante deve restare aperto. Intanto Nazli pensa che ritornare a casa in Antiochia con la sorella sia la soluzione migliore in questo momento. Purtroppo quello che è successo è la dimostrazione che non potrà mai essere felice…Riuscirà Ferit a capire che lei ha fatto tutto questo solo per proteggere sua sorella ma che non sapeva nulla?

