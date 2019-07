Il segreto anticipazioni: Maria divisa tra Fernando e Roberto, chi sceglierà?

Fe è davvero molto spaventata, ha capito che la stanno cercando e la cosa non le piace per niente. Ma che cosa vuole davvero Faustino da lei? Lo scopriamo con le anticipazioni e le news che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata de Il segreto in onda su Canale 5 il 30 luglio 2019. Che cosa succederà a Puente Viejo? Julieta è ancora molto depressa dopo quello che le è successo ma non vuole dire niente a nessuno. Il Mesia è invece molto geloso di Roberto…

Mauriscio ha incontrato Faustino che gli ha chiesto delle informazioni su Fe, non riuscendo a trovarla da nessuna parte. Ma il capo mastro che non si fida non ha detto nulla all’uomo. E parla con Fe di quello che sta succedendo. La donna sembra essere molto preoccupata tanto da temere anche per la sua stessa vita…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 30 LUGLIO 2019

Elsa è felice per il fatto che Alvaro abbia accettato di restare in paese. Mauricio, passando davanti al dispensario, si ricorda di tutti i dottori che sono stati a Puente Viejo, di cose, negli anni, ne sono cambiate molte…Antolina però a quanto pare vuole fare in modo che il dottore non resti in paese e per questo chiede a Carmelo di ripensare alla proposta fatta al medico, parlando di quello che le è successo a lei. Isaac invece è sempre più depresso. Non crede che la sua vita possa cambiare in modo positivo e vede solo un buco nero per il futuro…

Adela e Irene si rendono conto che Julieta non sta raccontando la verità e capiscono che la ragazza non dice davvero quello che è successo. Non può stare in queste condizioni solo in seguito al rapimento, ci deve essere dell’altro e infatti le due donne non sbagliano…

Francisca non gradisce la presenza di Roberto in casa tanto da preferirgli persino il Mesia. Insieme a Fernando cerca di fare in modo che l’uomo si allontani per qualche tempo da Maria ma i tentativi sono vani…A quanto pare i timori di Fernando sono fondati: Roberto infatti fa una dichiarazione d’amore a Maria e le dice che vorrebbe essere sempre presente al suo fianco. Maria è sorpresa da queste parole e chiede al suo amico del tempo per pensarci…