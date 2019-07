Una vita anticipazioni: Blanca ucciderà Ursula o Samuel la fermerà prima?

Le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda domani 30 luglio 2019: che cosa succederà negli episodi della soap spagnola che chiudono questo mese? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo proprio da Acacias 38 e che ci rivelano la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. Come avrete visto Diego e Blanca sono impegnati nella ricerca del piccolo Moises ma il giovane Alday non sa che la sua fidanzata ha deciso di arrivare al dunque, prendendo in ostaggio Ursula e facendole quindi del male, che cosa succederà adesso? La Dicenta in un primo momento continua a ribadire la sua versione dei fatti: il bambino che Blanca pensa di aver partorito non esiste. Ma la ragazza sembra essere intenzionata a farsi dire quello che vuole sapere da sua madre, il suo piano funzionerà? Nel frattempo Flora deve fare i conti con la verità su Pena e Inigo è sempre più preoccupato…

Vediamo quindi cosa succederà nella prossima puntata di Una vita, ecco per voi le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 30 LUGLIO 2019

Samuel e Diego si rendono conto che Blanca e Ursula non hanno fatto ritorno a casa dopo la visita al cimitero e cercano di capire che cosa sta succedendo. Nel frattempo anche Reira arriva ad Acacias 38 proponendo il suo aiuto. Leonor invece procede con le sue ricerche e scopre che la lettera era indirizzata a una persona molto pericolosa…

Approfittando del fatto che Blanca, allo stremo delle sue forze, si è addormentata, Ursula prova ad accendere un fuoco con le foglie che sono rimaste nella cappella e con un pezzo di vetro che ha trovato a terra e sembra riuscirci. Nel frattempo al cimitero arrivano anche Diego e Samuel preoccupati per quello che Blanca possa aver fatto…Vedendo il fumo che sta uscendo dalla cappella e sentendo le urla di Ursula, Samuel si precipita in quella direzione. Blanca invece si sveglia e impugna di nuovo qualcosa di affilato contro la gola di sua madre, che cosa farà questa volta la ucciderà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 30 luglio 2019 su Canale 5.